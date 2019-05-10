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    Азар: Мы рады победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец

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    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после победы над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 по пенальти).

    Эден Азар
    Эден Азар

    «Это было тяжело. Мы провели отличную встречу, но полуфинал сложился не так просто для нас. Мы рады и поедем в Баку, чтобы попытаться завоевать трофей.

    В первом тайме мы играли лучше соперника, но затем, как всегда в этом сезоне, мы уступили в первые пять минут второго тайма.

    В серии пенальти шансы были 50 на 50. Я всегда беру на себя ответственность, когда должен.

    Мы рады сегодняшней победе, но это еще не конец. У нас осталась еще одна игра с "Арсеналом". Нам нужно приехать в Баку и выиграть этот матч», — приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.

    В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Челси» встретится с «Арсеналом». 0

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