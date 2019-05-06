Суд огласит решение по делу Кокорина и Мамаева 8 мая

Приговор футболистампо делу о двух драка в центре Москвы огласят 8 мая в Пресненском суде Москвы, сообщает «Р-Спорт».

«Последнее слово и оглашение приговора отложено на 8 мая 14:00», — огласила судья Елена Абрамова.

Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Напомним, 8 октября футболисты и их друзья устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 0