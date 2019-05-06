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    Суд огласит решение по делу Кокорина и Мамаева 8 мая

    Зенит Краснодар Между тем Происшествия Скандалы
    Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о двух драка в центре Москвы огласят 8 мая в Пресненском суде Москвы, сообщает «Р-Спорт».

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев

    «Последнее слово и оглашение приговора отложено на 8 мая 14:00», — огласила судья Елена Абрамова.

    Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

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