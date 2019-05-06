Прокурор потребовала до полутора лет тюрьмы для Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу российских футболистов

Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой потребовало наказать футболистов лишением свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев для Кокорина и 1 год и 5 месяцев для Мамаева .

Также озвучены требования прокуратуры касательно наказания для других участников дела: 1 год 6 месяцев лишения свободы для Кирилла Кокорина и 1 год 5 месяцев для Александра Протасовицкого.

С октября фигуранты дела находятся в СИЗО. Срок их ареста был продлен до 25 сентября.

Напомним, 8 октября футболисты и их друзья устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 0