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    Прокурор потребовала до полутора лет тюрьмы для Кокорина и Мамаева

    Между тем Скандалы Зенит Краснодар Футбол России
    В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой потребовало наказать футболистов лишением свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев для Кокорина и 1 год и 5 месяцев для Мамаева .

    Также озвучены требования прокуратуры касательно наказания для других участников дела: 1 год 6 месяцев лишения свободы для Кирилла Кокорина и 1 год 5 месяцев для Александра Протасовицкого.

    С октября фигуранты дела находятся в СИЗО. Срок их ареста был продлен до 25 сентября.

    Напомним, 8 октября футболисты и их друзья устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 0

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