«Ренн» — «Монако»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 34-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.

Гости отквитали один мяч на 69-й минуте — отличился нападающий «Монако» Радамель Фалькао. А спустя 6 минут он записал на свой счёт второй гол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.

«Ренн» с 44 очками — на 11-м месте в таблице чемпионата Франции. «Монако» с 33 очками поднялась с 17-го места на 16-е, опередив «Амьен» по лучшей разнице мячей.

За 4 тура до окончания чемпионата «Монако» опережает занимающий 18-ю строчку (стыковые матчи за сохранение места в лиге 1) «Кан» на 4 очка. 0