Месси получил одну из высших наград Каталонии

Женералитет Каталонии наградил форварда «Барселоны»Крестом Сант-Жорди, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Это одна из высших наград правительства Каталонии. Ее в своем время получал экс-футболист и тренер «Барселоны» Йохан Кройфф.

Месси получил награду за «невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времен».

Кроме того, отмечены его заслуги в сфере благотворительности. Фонд Месси оказал поддержку госпиталю Сант-Жоан-де-Деу в Барселоне при строительстве педиатрического онкологического центра.

В составе «Барселоны» аргентинец выиграл 34 титула, что является лучшим результатом в истории клуба. Месси с 598 голами также является лучшим бомбардиром «Барселоны» в истории. 0