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    Мусаев: Проблема «Краснодара» — это реализация

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    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после гостевого поражения от «Ростова» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев
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    «Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя.

    Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов по турниру не было, везде хотим быть как можно выше.

    То, что матч не перенесли на более поздний срок — это сказалось. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа…

    Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было.

    Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили», — приводит слова тренера «Матч ТВ». 0

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