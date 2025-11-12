GOAL рассказывает, почему бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике для одних — герой и реформатор, а для других — провокатор и символ неповиновения.

«Ребел Юнайтед» представляет игроков, которые предпочитают плыть против течения — таких, как легенда «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, чья значимость давно вышла за пределы футбольного поля благодаря его каталонской гордости и новаторскому духу.

«Это был самый трудный матч», — сказал Жерар Пике после, казалось бы, ничем не примечательной победы «Барселоны» над «Лас-Пальмасом» (3:0) в октябре 2017 года.

Причина крылась вовсе не в сопернике: в тот день происходило нечто куда более важное для самого Пике. В воскресенье, когда проходил матч, в Каталонии шел референдум о независимости от Испании, и Пике утром успел отдать свой голос.

«Это был трудный день. Я есть и чувствую себя каталонцем — сегодня как никогда прежде. Я горжусь поведением жителей Каталонии. Голосование — это право, которое нужно защищать», — говорил Пике сквозь слезы.

В целях безопасности матч на «Камп Ноу» прошел при пустых трибунах, в то время как снаружи полиция жестко разгоняла участников голосования, которое в Мадриде назвали незаконным.

Лицо движения

Хотя около 90 процентов проголосовавших высказались за независимость, Каталония так и осталась частью Испании — центральное правительство не признало результаты.

Жерар Пике globallookpress.com

Для Пике, который всегда называл себя не только гордым каталонцем, но и испанцем, это стало тяжелым ударом.

В преддверии референдума защитник активно призывал людей прийти на участки и постепенно стал одним из самых узнаваемых лиц каталонского движения. Но сразу после голосования это обернулось для него личными последствиями.

Во время открытой тренировки сборной Испании перед отборочным матчем к чемпионату мира с Албанией в начале октября 2017 года Пике подвергся откровенным оскорблениям. С трибун доносились свист и крики, а на плакатах можно было прочитать: «Пике, уходи! ».

Атмосфера накалилась настолько, что уже через 20 минут тренировку пришлось завершить.

Меж двух миров

За день до этого Пике в слезах сказал главному тренеру сборной Хулену Лопетеги , что готов уйти из национальной команды.

Еще через день после инцидента на тренировке Пике вышел на пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать единство команды и объяснить, что не собирается уходить из сборной.

Жерар Пике globallookpress.com

«Я играю за Испанию уже почти десять лет. Я не уйду через черный ход», — сказал тогда 30-летний защитник, подчеркнув, что не намерен публично высказываться о независимости Каталонии.

«Мы, футболисты, — фигуры мирового масштаба, и не можем вставать на ту или иную сторону. В этой сложной политической ситуации только диалог может что-то изменить. Иначе всё станет еще хуже. Какая разница, как я реагирую? У меня есть своё мнение, и я имею право его иметь. Кто-то хочет независимости, кто-то — нет», — добавил Пике.

Тем не менее Пике часто оказывался меж двух огней и внутри сборной. Напряжение между ним — символом гордой Каталонии — и игроками из мадридского «Реала» было куда глубже, чем просто соперничество на уровне клубов.

Ключ к двум династиям

«Каждая победа над "Реалом" — символична», — сказал Пике после победы в Эль-Класико в марте 2019 года. И всем было ясно, что речь шла не только о спорте, но и о политике.

Серхио Рамос и Жерар Пике globallookpress.com

Особенно напряженными были его отношения с легендой «Реала» Серхио Рамосом. Их связывала своеобразная смесь соперничества и вынужденного партнерства в сборной.

«Я защищаю свои цвета, Пике — свои. Но когда мы защищаем одно и то же, мы делаем это вместе. Но не ждите, что я обниму его после Эль-Класико», — однажды сказал Рамос.

Несмотря на очевидную взаимную холодность, Пике и Рамос вместе добились огромных успехов: они составляли основу обороны сборной Испании на чемпионате мира 2010 года и Евро-2012 и сыграли ключевую роль в самой успешной эпохе испанского футбола.

Пике, воспитанник знаменитой академии «Ла Масия», покинул «Барселону» в 17 лет ради «Манчестер Юнайтед». Не сумев закрепиться в Англии, он вернулся домой в 2008 году и вскоре стал краеугольным камнем команды Пепа Гвардиолы — одной из величайших в истории футбола.

За пределами поля

Пике сочетал в себе жесткость в отборе, мощную игру головой, умение идеально выбирать позицию и утонченность в обращении с мячом, став эталоном центрального защитника нового поколения.

Жерар Пике и Шакира globallookpress.com

Однако уже во времена своего первого большого турнира — чемпионата мира 2010 года — он оказался в центре внимания не только из-за футбола.

Именно тогда началась его долгая история отношений с певицей Шакирой, которая позже стала матерью его двоих детей. Колумбийская звезда исполнила главный хит турнира песню Waka Waka и познакомилась с Пике во время съемок клипа. Футболист быстро перешел в наступление.

«Я сказал ей, что мы должны выйти в финал, чтобы увидеться снова, поскольку она будет выступать там», — рассказывал позже Пике в интервью Mail Online.

План сработал. Испания дошла до финала, где победила Нидерланды и стала чемпионом мира, а Пике покорил сердце Шакиры. Их отношения длились 11 лет, но летом 2022 года пара объявила о разрыве.

По сообщениям СМИ, причиной стала измена Пике, и в последующие месяцы их расставание превратилось в громкий публичный скандал.

Меняя правила игры

Спустя несколько месяцев после расставания с Шакирой Пике попрощался и с профессиональным футболом, завершив карьере в конце 2022 года.

Жерар Пике globallookpress.com

Из сборной Испании он ушел после неудачи на чемпионате мира 2018 года. Позже он сыграл прощальный матч за неофициальную сборную Каталонии, которая в марте 2019-го победила Венесуэлу (2:1).

Когда его футбольный путь подходил к концу, Пике начал активно заниматься проектами за пределами поля.

Через свою инвестиционную компанию Kosmos он фактически реформировал Кубок Дэвиса по теннису — с 2019 года турнир проводился в новом формате.

После споров с Международной федерацией тенниса (ITF) проект в 2023-м проект закрыли, но Пике не утратил интереса к инновациям в спорте.

« Теннис — потрясающий вид спорта, но статистика показывает: людей, которые в него играют, становится всё меньше», — говорил Пике в подкасте в феврале.

«Если не найти решения, теннис начнет терять болельщиков. Почему, например, разрешено две подачи? Промахнулся — очко сопернику, и всё. Зачем эти лишние 30 секунд, когда игрок просто отбивает мяч об землю? Людям это не интересно. Или зачем бесконечные розыгрыши с "ровно", "преимущество", "ровно" — нужен решающий мяч, как в других видах спорта», — уверен бывший защитник «Барселоны».

Взгляд в будущее

Свою страсть к переменам Пике перенес и в футбол, запустив в 2022 году Kings League — мини-футбольный турнир, задуманный как альтернатива традиционным соревнованиям, особенно для молодежи.

Жерар Пике globallookpress.com

Проект, родившийся в Испании, стремительно набрал популярность и уже готовится к экспансии в США.

«Мы думали, как можно сделать футбол более зрелищным, добавив элементы из других видов спорта — баскетбола, водного поло. Хотелось, чтобы на поле происходило больше событий, чтобы футбол стал больше похож на видеоигру», — объяснял управляющий директор Kings League Ориол Кероль.

«То, что мы делаем, — в каком-то смысле противоположность настоящему футболу», — говорил сам Пике в эфире ZDF-Sportstudio.

В лиге участвуют не только известные футболисты, но и популярные стримеры и блогеры, благодаря чему шоу-фактор порой просто зашкаливает.

С футбольного поля — в офис руководителя

Пике — не только бунтарь и новатор, но и представитель классического футбольного мира.

Жерар Пике globallookpress.com

С конца 2018 года он владеет клубом ФК «Андорра», базирующимся в столице крошечного государства между Францией и Испанией.

У Пике максимально амбициозная цель. «Однажды в Андорре зазвучит гимн Лиги чемпионов», — пообещал он вскоре после покупки клуба.

Когда Пике пришел, команда играла всего лишь в пятом дивизионе Испании. Но уже через три с половиной года она поднялась во вторую лигу. После вылета последовал быстрый камбэк, и сейчас «Андорра» уверенно держится в середине турнирной таблицы Сегунды.

Насколько Пике вовлечен в проект, можно было заметить в начале октября. После домашнего поражения от «Леганеса» (1:2) 38-летний владелец был крайне недоволен судейством.

Как указано в рапорте арбитра Сауля Аиса Рейга, Пике ворвался в комнату судей после матча и крикнул: «Это же позорище! Можешь смело вписать это в свой отчет, если хочешь! ».

Пике всегда был известен тем, что не боится говорить то, что думает. И, похоже, даже после завершения карьеры он не собирается меняться.