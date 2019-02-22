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    Примера. Ничья «Эспаньола», «Севилья» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Леванте»

    Подробности матчей 25-го тура испанской Примеры

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    С 22 по 25 февраля в чемпионате Испании проходят матчи 25-го тура
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    «Эспаньол» — «Уэска»

    В стартовом матче 25-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Уэску». Встреча завершилась вничью — 1:1.

    На 20-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник каталонцев Эстебан Гранеро, а в начале второго тайма Хавьер Эчейта сравнял счет.

    «Эспаньол» набрал 30 очков и идет в Примере на тринадцатой позиции. «Уэска» (19 очков) осталась на последнем месте.

    Примера. 25-й тур
    «Эспаньол» — «Уэска» — 1:1 (1:0)
    Голы: Гранеро, 20 (1:0). Эчейта, 47 (1:1)«Эспаньол»: Диего Лопес, Росалес, Вила (Педроса, 64), Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Феррейра, 64), Дардер, Рока (Семеду, 78), Мелендо, У Лэй, Борха Иглесиас«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Пулидо, Дьегес, Акапо, Мойсес Гомес, Аньор (Кучо, 82), Ривера (Эррера, 68), Авила (Феррейро, 71), Гальего, ГаланПредупреждения: Эчейта, 25. Авила, 28. Гранеро, 31. Аньор, 69. Галан, 76. Семеду, 80

    «Хетафе» — «Райо Вальекано»

    23 февраля, 15:00 мск

    «Севилья» — «Барселона»

    23 февраля, 18:15 мск

    «Алавес» — «Сельта»

    23 февраля, 20:30 мск

    «Атлетик» Б — «Эйбар»

    23 февраля, 22:45 мск

    «Леганес» — «Валенсия»

    24 февраля, 14:00 мск

    «Атлетико» — «Вильярреал»

    24 февраля, 18:15 мск

    «Вальядолид» — «Бетис»

    24 февраля, 20:30 мск

    «Леванте» — «Реал»

    24 февраля, 22:45 мск

    «Жирона» — «Реал Сосьедад»

    25 февраля, 23:00 мск

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