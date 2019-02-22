Примера. Ничья «Эспаньола», «Севилья» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Леванте»

«Эспаньол» — «Уэска»
В стартовом матче 25-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Уэску». Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 20-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник каталонцев Эстебан Гранеро, а в начале второго тайма Хавьер Эчейта сравнял счет.
«Эспаньол» набрал 30 очков и идет в Примере на тринадцатой позиции. «Уэска» (19 очков) осталась на последнем месте.
Примера. 25-й тур
«Эспаньол» — «Уэска» — 1:1 (1:0)
Голы: Гранеро, 20 (1:0). Эчейта, 47 (1:1)«Эспаньол»: Диего Лопес, Росалес, Вила (Педроса, 64), Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Феррейра, 64), Дардер, Рока (Семеду, 78), Мелендо, У Лэй, Борха Иглесиас«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Пулидо, Дьегес, Акапо, Мойсес Гомес, Аньор (Кучо, 82), Ривера (Эррера, 68), Авила (Феррейро, 71), Гальего, ГаланПредупреждения: Эчейта, 25. Авила, 28. Гранеро, 31. Аньор, 69. Галан, 76. Семеду, 80
«Хетафе» — «Райо Вальекано»
23 февраля, 15:00 мск
«Севилья» — «Барселона»
23 февраля, 18:15 мск
«Алавес» — «Сельта»
23 февраля, 20:30 мск
«Атлетик» Б — «Эйбар»
23 февраля, 22:45 мск
«Леганес» — «Валенсия»
24 февраля, 14:00 мск
«Атлетико» — «Вильярреал»
24 февраля, 18:15 мск
«Вальядолид» — «Бетис»
24 февраля, 20:30 мск
«Леванте» — «Реал»
24 февраля, 22:45 мск