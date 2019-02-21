«Зенит» — «Фенербахче»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Себастьян Дриусси навесил с левого края, Сердар Азмун сделал скидку дальше, а Магомед Оздоев пробил мимо вратаря.

На 37-й минуте «сине-бело-голубые» удвоили свое преимущество. Дриусси вырезал подачу в штрафную, а Азмун кивком головы послал мяч в дальний угол.

Турки сократили отставание спустя шесть минут. Мехмет Топал с правого края немного сместился к центру и нанес великолепный обводящий удар в дальнюю девятку.

Ключевой момент случился на 76-й минуте. В быстрой атаке Артем Дзюба сделал передачу в штрафную, мяч от топала отскочил к Азмуну, который точно пробил в ближний угол.

Лига Европы. 1/16 финала «Зенит» — «Фенербахче» — 3:1 (2:1) Голы: 1:0 — 4 Оздоев, 2:0 — 37 Азмун, 2:1 — 43 Топал, 3:1 — 76 Азмун«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Анюков, Эрнани (Мак, 56), Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба (Мусаев, 88), Азмун (Заболотный, 80)«Фенербахче»: Текин, Калдырым (Кейбаши, 67), Чифтпынар, Озбайраклы, Шкртел, Топал, Жаилсон (Слимани, 80), Потук (Арслан, 46), Элмаз, Айю, МозесПредупреждения: Азмун (18), Эрнани (34), Шкртел (40), Потук (45), Барриос (50), Арслан (71), Озбайраклы (83), Элмаз (90+1)

По итогам двух матчей «Зенит» выиграл 3:2 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. 0