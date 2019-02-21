«Зенит» — «Фенербахче»: счет матча 3:1, обзор голов

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1.
Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Себастьян Дриусси навесил с левого края, Сердар Азмун сделал скидку дальше, а Магомед Оздоев пробил мимо вратаря.
На 37-й минуте «сине-бело-голубые» удвоили свое преимущество. Дриусси вырезал подачу в штрафную, а Азмун кивком головы послал мяч в дальний угол.
Турки сократили отставание спустя шесть минут. Мехмет Топал с правого края немного сместился к центру и нанес великолепный обводящий удар в дальнюю девятку.
Ключевой момент случился на 76-й минуте. В быстрой атаке Артем Дзюба сделал передачу в штрафную, мяч от топала отскочил к Азмуну, который точно пробил в ближний угол.
По итогам двух матчей «Зенит» выиграл 3:2 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. 0