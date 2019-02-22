«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по Лиге Европы. Онлайн в 15:00 мск

В 15:00 в Ньоне начнется. России на этой стадии турнира представляют «Зенит» и «Краснодар».

Лига Европы, постер финала в Баку — 29 мая 2019 года LiveSport.Ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

На этой странице в 15:00 начнется онлайн жеребьёвки.

Со стадии 1/8 финала отменяется ограничение на игры между собой команд из одного чемпионата, жеребьевка пройдет полностью «слепой». При этом по-прежнему будут разведены клубы из России и киевское «Динамо».

Календарь и таблица Лиги Европы

Полный список команд 1/8 финала Лиги Европы: «Зенит», «Краснодар» (оба — Россия), «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия» (все — Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Айнтрахт» (Германия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Наполи», «Интер» ( оба — Италия), «Арсенал», «Челси» ( оба — Англия), «Бенфика» (Португалия), «Ренн» (Франция), «Славия» (Чехия), «Динамо» (Киев, Украина).

Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта 2019 года. 0