Карпин готовился к уходу Скопинцева

Главный тренер «Ростова»прокомментировал трансфер защитникав «Краснодар».

«Отреагировал на переход спокойно. У нас в принципе большие изменения в составе.

Трансфер Скопинцева — просто данность, нормальное явление. Сейчас можно сказать, что к такому развитию событий готовились, поэтому у нас появился Евгений Чернов.

Понимали, что на Скопинцева есть спрос, и рано или поздно он мог бы уйти, и поэтому подстраховались.

Способен ли Скопинцев стать сильнее Жиркова? В футболе нет смысла рассуждать в духе "если бы да кабы". Потенциал у Дмитрия, безусловно, есть, но имеются и такие качества, которые нужно развивать.

Нельзя думать, что можно чему-то научить — можно научиться, но тут все зависит от самого футболиста.

Данные, талант у Скопинцева имеются, теперь вопрос в том, как он ими воспользуется. Но это касается любого молодого. И пока Дмитрий до уровня Жиркова, конечно, не дотягивает», — приводит слова Скопинцева «Спорт-Экспресс». 0