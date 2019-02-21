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    Икарди снова не попал в заявку «Интера»

    Футбол Италии Интер Лига Европы Календарь Лиги Европы
    «Интер» в своем официальном сайте объявил заявку на ближайший поединок против австрийского «Рапида» в Лиге Европы. В этом списке вновь отсутствует нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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    Причина такого решения пока остается неизвестной. Ранее 26-летний аргентинец лишился капитанской повязки в составе «Интера», после чего он отказался играть за команду в первом матче ЛЕ.

    Затем появилась информация, что у него небольшое повреждение, однако сам футболист опроверг эти новости и заявил, что не будет выступать за «Интер» до тех пор, пока ему не вернут капитанскую повязку.

    Матч «Интер» — «Рапид» состоится сегодня, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени. Первый поединок закончился со счетом 1:0 в пользу команды Лучано Спаллетти. 0

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