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    Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

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    Унаи Эмери может стать новым главным тренером «Баварии», сообщает TZ.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Приоритетом для «Баварии» по-прежнему остается назначение Хаби Алонсо, но в мюнхенском клубе пока не уверены, что им удастся договориться с испанцем, которого, как известно, также хотят видеть в «Ливерпуле».

    Эмери в настоящее время возглавляет «Астон Виллу». Клуб из Бирмингема занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 29 туров.

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    • Также сообщалось, что в «Баварии» рассматривают кандидатуру главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

    Напомним, Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» сразу после завершения сезона.

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