Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

может стать новым главным тренером, сообщает TZ.

Приоритетом для «Баварии» по-прежнему остается назначение Хаби Алонсо, но в мюнхенском клубе пока не уверены, что им удастся договориться с испанцем, которого, как известно, также хотят видеть в «Ливерпуле».

Эмери в настоящее время возглавляет «Астон Виллу». Клуб из Бирмингема занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 29 туров.

Также сообщалось, что в «Баварии» рассматривают кандидатуру главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Напомним, Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» сразу после завершения сезона.