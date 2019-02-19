Гвардиола: Это особенный турнир, все команды сильные

Главный тренер «Манчестер Сити»высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против

Хосеп Гвардиола uefa.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Сити» выиграл 12 из 13 последних матчей во всех турнирах.

«Это особенный турнир, все команды сильные. Тут надо контролировать эмоции. Терпеть и выживать в трудных ситуациях. Но мы уверены в себе и о многом мечтаем.

Ты не пройдешь дальше, если не будешь собой. Если не покажешь лучшее, на что способен.

Если ты хочешь мечтать и добраться до заключительных этапов, то должен каждую секунду быть на высоте.

Навязывать свою игру. Быть собой. Вот как я хочу себя чувствовать», — передает слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится в среду, 20 февраля, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 23:00 по московскому времени. 0