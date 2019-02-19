Гвардиола: Это особенный турнир, все команды сильные

Хосеп Гвардиола
uefa.com
«Сити» выиграл 12 из 13 последних матчей во всех турнирах.
«Это особенный турнир, все команды сильные. Тут надо контролировать эмоции. Терпеть и выживать в трудных ситуациях. Но мы уверены в себе и о многом мечтаем.
Ты не пройдешь дальше, если не будешь собой. Если не покажешь лучшее, на что способен.
Если ты хочешь мечтать и добраться до заключительных этапов, то должен каждую секунду быть на высоте.
Навязывать свою игру. Быть собой. Вот как я хочу себя чувствовать», — передает слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Встреча состоится в среду, 20 февраля, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 23:00 по московскому времени. 0