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    Бывший защитник «Спартака» перешел в «Ротор»

    Ротор Сочи ФНЛ Футбол России Трансферы Календарь ФНЛ
    Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев сменил клуб в первенстве ФНЛ.

    Евгений Макеев
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    29-летний игрок, ранее расторгший контракт с «Сочи», присоединился к «Ротору», сообщает официальный сайт волгоградского клуба.

    «С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив. У "Ротора" богатая история и традиции.

    В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой», — заявил Макеев.

    Макеев выступал за «Сочи» в первой половине сезона, перейдя из «Ростова». 0

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