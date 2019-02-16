Бывший защитник «Спартака» перешел в «Ротор»

Евгений Макеев
ФК «Ростов»
29-летний игрок, ранее расторгший контракт с «Сочи», присоединился к «Ротору», сообщает официальный сайт волгоградского клуба.
«С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив. У "Ротора" богатая история и традиции.
В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой», — заявил Макеев.
Макеев выступал за «Сочи» в первой половине сезона, перейдя из «Ростова». 0