Бывший защитник «Спартака» перешел в «Ротор»

Бывший защитник «Спартака»сменил клуб в первенстве ФНЛ.

29-летний игрок, ранее расторгший контракт с «Сочи», присоединился к «Ротору», сообщает официальный сайт волгоградского клуба.

«С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив. У "Ротора" богатая история и традиции.

В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой», — заявил Макеев.

Макеев выступал за «Сочи» в первой половине сезона, перейдя из «Ростова». 0