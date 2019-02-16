Примера. «Барселона» примет «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Жироной»

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    Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры

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    С 15 по 17 февраля в чемпионате Испании пройдут матчи 24-го тура
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    «Эйбар» — «Хетафе» 2:2

    В матче 24-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 2:2.

    Счет на 37-й минуте открыл нападающий «Хетафе» Хайме Мата. На 52-й минуте преимущество гостей увеличил защитник Димитри Фулкье.

    Форвард «Эйбара» Шарлес отквитал один мяч, реализовав пенальти на 67-й минуте. На 80-й минуте Шарлес оформил дубль.

    «Хетафе», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (31) — десятое.

    Примера. 24-й тур
    «Эйбар» — «Хетафе» — 2:2 (0:1)
    Голы: Хайме Мата, 37 (0:1). Фулькье, 52 (0:2). Шарлес, 67 — с пенальти (1:2). Шарлес, 80 (2:2)«Эйбар»: Асьер Риесго, Хосе Анхель (Кардона, 82), Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Диоп, Хоан Хордан (Эскаланте, 61), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 61), Шарлес«Хетафе»: Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Оливера (Микель, 90+3), Фламини (Кристофоро, 83), Максимович, Анхель (Хорхе Молина, 73), Хайме МатаПредупреждения: Джене, 44. Диоп, 78. Кукурелья, 90

    «Сельта» — «Леванте»

    16 февраля, 15:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Атлетико» М

    16 февраля, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» — «Леганес»

    16 февраля, 20:30 мск

    «Барселона» — «Вальядолид»

    16 февраля, 22:45 мск

    «Реал Мадрид» — «Жирона»

    17 февраля, 14:00 мск

    «Валенсия» — «Эспаньол»

    17 февраля, 18:15 мск

    «Вильярреал» — «Севилья»

    17 февраля, 20:30 мск

    «Бетис» — «Алавес»

    17 февраля, 22:45 мск

    «Уэска» — «Атлетик» Б

    18 февраля, 23:00 мск

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