Примера. «Барселона» примет «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Жироной»

«Эйбар» — «Хетафе» 2:2
В матче 24-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 2:2.
Счет на 37-й минуте открыл нападающий «Хетафе» Хайме Мата. На 52-й минуте преимущество гостей увеличил защитник Димитри Фулкье.
Форвард «Эйбара» Шарлес отквитал один мяч, реализовав пенальти на 67-й минуте. На 80-й минуте Шарлес оформил дубль.
«Хетафе», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (31) — десятое.
Примера. 24-й тур
«Эйбар» — «Хетафе» — 2:2 (0:1)
Голы: Хайме Мата, 37 (0:1). Фулькье, 52 (0:2). Шарлес, 67 — с пенальти (1:2). Шарлес, 80 (2:2)«Эйбар»: Асьер Риесго, Хосе Анхель (Кардона, 82), Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Диоп, Хоан Хордан (Эскаланте, 61), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 61), Шарлес«Хетафе»: Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Оливера (Микель, 90+3), Фламини (Кристофоро, 83), Максимович, Анхель (Хорхе Молина, 73), Хайме МатаПредупреждения: Джене, 44. Диоп, 78. Кукурелья, 90
«Сельта» — «Леванте»
16 февраля, 15:00 мск
«Райо Вальекано» — «Атлетико» М
16 февраля, 18:15 мск
«Реал Сосьедад» — «Леганес»
16 февраля, 20:30 мск
«Барселона» — «Вальядолид»
16 февраля, 22:45 мск
«Реал Мадрид» — «Жирона»
17 февраля, 14:00 мск
«Валенсия» — «Эспаньол»
17 февраля, 18:15 мск
«Вильярреал» — «Севилья»
17 февраля, 20:30 мск
«Бетис» — «Алавес»
17 февраля, 22:45 мск