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    Главный тренер БАТЭ благодарен игрокам за выдержку

    БАТЭ Арсенал Футбол Англии Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлением от победы над лондонским «Арсеналом» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

    Алексей Бага
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    «Помимо физических кондиций, важный фактор — и эмоциональное состояние. Мяч, забитый перед перерывом, придал нам сил. Ребята выдержали, спасибо им. У нас было много вариантов замен, продолжения игры, благо все сложилось удачно.

    Стандарты в сегодняшнем футболе — грозная сила. И "Челси", и "Види" забивали со стандартов на групповом этапе Лиги Европы, так что, можно сказать, мы использовали свой козырь.

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