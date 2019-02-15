Главный тренер БАТЭ благодарен игрокам за выдержку

Главный тренер БАТЭподелился впечатлением от победы над лондонским «Арсеналом» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

«Помимо физических кондиций, важный фактор — и эмоциональное состояние. Мяч, забитый перед перерывом, придал нам сил. Ребята выдержали, спасибо им. У нас было много вариантов замен, продолжения игры, благо все сложилось удачно.

Стандарты в сегодняшнем футболе — грозная сила. И "Челси", и "Види" забивали со стандартов на групповом этапе Лиги Европы, так что, можно сказать, мы использовали свой козырь.

Понимаем, что нас ждет в Лондоне. Будем работать, дальше готовиться к ответному поединку и сезону», — приводит слова Баги «Прессбол». 0