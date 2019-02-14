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    БАТЭ нанес поражение «Арсеналу»

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    БАТЭ нанес поражение «Арсеналу» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

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    Встреча, которая прошла в Борисове, завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол чемпионы Белоруссии забили на последней минуте первого тайма. Игорь Стасевич выполнил навесную передачу с фланга, а Станислав Драгун точно пробил головой.

    За пять минут до конца основного времени «канониры» остались в меньшинстве — красную карточку получил Александр Ляказетт.

    Лига Европы. 1/16 финала
    БАТЭ — «Арсенал» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 45 ДрагунБАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипович, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Стасевич, Милич (Дубайич, 69), Скавыш (Мукам, 80)«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 74), Гендузи, Джака (Торрейра, 69), Ивоби, Мэйтленд-Найлз (Обамеянг, 68), Мхитарян, ЛяказеттПредупреждения: Джака (9), Дубайич (71), Филипович (86), Драгун (87)Удаление: Ляказетт (85)

    Ответная игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс» 21 февраля. 0

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