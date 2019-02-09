Примера. «Вильярреал» вновь без победы, мадридское дерби

«Вальядолид» — «Вильярреал» 0:0
«Вальядолид» сыграл вничью с «Вильярреалом» в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 0:0.
«Желтая субмарина» владела небольшим территориальным преимуществам, но извлечь из этого выгоду не смогла.
Примера. 23-й тур
«Вальядолид» — «Вильярреал» — 0:0 (0:0)
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Мартинес, Мойяно (Антоньито, 67), Хоакин Фернандес, Алькарас, Мичел, Эрвиас (Верде, 81), Кеко (Фернандес, 90), Плано, Серхи Гвардиола«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Мигелон, Бонера (Коста, 88), Касорла, Педраса, Иборра, Форнальс (Бакка, 72), Морено, Токо-Экамби (Чуквуэзе, 81)Предупреждения: Плано (8), Фунес Мори (29), Касорла (42), Алькарас (56), Эрвиас (65)
В турнирной таблице «Вильярреал» занимает 19-е место (20 очков), а «Вальядолид» — 14-е (26 очков).
«Хетафе» — «Сельта»
9 февраля, 15:00 мск
«Атлетико» — «Реал»
9 февраля, 18:15 мск
«Эспаньол» — «Райо Вальекано»
9 февраля, 20:30 мск
«Жирона» — «Уэска»
9 февраля, 22:45 мск
«Леганес» — «Бетис»
10 февраля, 14:00 мск
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»
10 февраля, 18:15 мск
«Севилья» — «Эйбар»
10 февраля, 20:30 мск
«Атлетик» — «Барселона»
10 февраля, 22:45 мск