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    Примера. «Вильярреал» вновь без победы, мадридское дерби

    Результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Вальядолид» — «Вильярреал»
    «Вальядолид» — «Вильярреал»
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    С 8 по 11 февраля в испанской Примере пройдут матчи 23-го тура.
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    «Вальядолид» — «Вильярреал» 0:0

    «Вальядолид» сыграл вничью с «Вильярреалом» в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 0:0.

    «Желтая субмарина» владела небольшим территориальным преимуществам, но извлечь из этого выгоду не смогла.

    Примера. 23-й тур
    «Вальядолид» — «Вильярреал» — 0:0 (0:0)
    «Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Мартинес, Мойяно (Антоньито, 67), Хоакин Фернандес, Алькарас, Мичел, Эрвиас (Верде, 81), Кеко (Фернандес, 90), Плано, Серхи Гвардиола«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Мигелон, Бонера (Коста, 88), Касорла, Педраса, Иборра, Форнальс (Бакка, 72), Морено, Токо-Экамби (Чуквуэзе, 81)Предупреждения: Плано (8), Фунес Мори (29), Касорла (42), Алькарас (56), Эрвиас (65)

    В турнирной таблице «Вильярреал» занимает 19-е место (20 очков), а «Вальядолид» — 14-е (26 очков).

    «Хетафе» — «Сельта»

    9 февраля, 15:00 мск

    «Атлетико» — «Реал»

    9 февраля, 18:15 мск

    «Эспаньол» — «Райо Вальекано»

    9 февраля, 20:30 мск

    «Жирона» — «Уэска»

    9 февраля, 22:45 мск

    «Леганес» — «Бетис»

    10 февраля, 14:00 мск

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

    10 февраля, 18:15 мск

    «Севилья» — «Эйбар»

    10 февраля, 20:30 мск

    «Атлетик» — «Барселона»

    10 февраля, 22:45 мск

    «Алавес» — «Леванте»

    11 февраля, 23:00 мск

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