Жамалетдинов: Из «Леха» проще перейти в сильный клуб Европы, чем из ЦСКА

Нападающий «Леха»объяснил, почему перешел в польскую команду из

Форвард будет выступать за «Лех» на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа.

«Многие игроки, который ушли в аренду, не возвращаютс в ЦСКА. Для меня было бы полезно, если бы я подольше оставался в "Лехе". В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы.

Я хотел бы перейти в европейскую топ-лигу через несколько лет, а команды из Западной Европы не обращают внимания на российскую лигу.

А из Польши хорошие футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, получится и у меня», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Жамалетдинова. 0