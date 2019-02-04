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    Адвокат Кокорина считает незаконным удержание его клиента под стражей

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    Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о ходе расследования дела.

    Александр Кокорин
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    «Рассмотрение началось еще в пятницу. Мы дали подписку о неразглашении материалов дела, так что подробности я вам дать не могу. Пока ознакомились только с одним томом из шестнадцати.

    В деле нет ни одного документа, составленного без нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства. По нашим представлениям о современном праве, расследование проводилось незаконно. Вот следователи вышли с ходатайством о продлении ареста. Не знаю, насколько там у них фантазии хватило.

    Сейчас у нас адвокат находится в суде, ему не выдают материал, поскольку он был зарегистрирован сегодня, но определенному судье его еще не поручили. А в суде сейчас идет совещание — у них по понедельникам планерка, что ли, я не знаю… И как только судье определенному распишут, все станет ясно.

    Если дальше так наше ознакомление пойдет и будут такие результаты, то это дело в суд поступить не должно. Совокупность всех этих нарушений настолько существенна, что создают препятствие рассмотрения дела судом. Обычно таким образом дела расследуются, когда следователи не хотят поддерживать незаконное, по их мнению, указание руководства. Они относятся, мягко выражаясь, спустя рукава к расследованию. Это обычная версия событий такого рода. Я не склонен обвинять следователей в безграмотности, просто вот так делают, когда понимают, что незаконно держат людей под стражей.

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    • Всем понятно, что удар там потерпевшим был, и не один. Все это понятно, но участь обвиняемых усугублена до такой степени, что их удерживают под стражей. Вот это незаконно! Применена дополнительная статья по хулиганству, и только это позволяет содержать всех четверых под стражей. Все понимают, что это незаконно», — приводит слова Ромашова «Спорт-Экспресс». 0

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