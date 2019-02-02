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    «Зенит» объявил заявку на Лигу Европы

    Лига Европы Футбол России Зенит Фенербахче Календарь Лиги Европы
    «Зенит» подал официальную заявку для участия в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Зенит» объявил заявку на Лигу Европы
    «Зенит» объявил заявку на Лигу Европы
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    В списке 24 футболиста:

    Голкиперы: 41. Михаил Кержаков, 99. Андрей Лунев.

    Защитники: 2. Александр Анюков, 3. Денис Терентьев, 6. Бранислав Иванович, 13. Луиш Нету, 15. Эльмир Набиуллин, 19. Игорь Смольников, 30. Эмануэль Маммана, 44. Ярослав Ракицкий.

    Полузащитники: 8. Матиас Краневиттер, 10. Клаудио Маркизио, 14. Далер Кузяев, 17. Олег Шатов, 21. Александр Ерохин, 25. Вильмар Барриос, 27. Магомед Оздоев, 33. Эрнани.

    Нападающие: 7. Сердар Азмун, 9. Александр Кокорин, 11. Себастьян Дриусси, 20. Роберт Мак, 22. Артем Дзюба, 29 Антон Заболотный.

    Напомним, что в 1/16 финала турнира «Зенит» сыграет против турецкого «Фенербахче». Первая игра между командами состоится 12 февраля в Стамбуле, ответная — 21 февраля в Санкт-Петербурге. 0

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