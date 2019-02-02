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    «Вальядолид» крупно проиграл «Уэске»

    Примера Футбол Испании Вальядолид Уэска Календарь Примеры
    В матче 22-го тура испанской Примеры «Уэска» одержала крупную домашнюю победу над «Вальядолидом» — 4:0.

    «Уэска»
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    Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Уэски» Энрик Гальего. На 50-й минуте защитник Хорхе Пулидо удвоил преимущество хозяев.

    На 53-й минуте полузащитник «Уэски» Мойес Гомес сделал счет крупным. Победную точку поставил аргентинский форвард Луис Авила на 77-й минуте.

    «Уэска» набрала 15 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (25) располагается на 13-м месте в таблице Примеры.

    Примера. 22-й тур
    «Уэска» — «Вальядолид» — 4:0 (1:0)
    Голы: Гальего, 19 (1:0). Пулидо, 50 (2:0). Мойсес Гомес, 53 (3:0). Авила, 77 (4:0)«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера (Мусто, 72), Ривера, Кучо (Авила, 77), Гальего (Феррейро, 89), Галан«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас (Ануар, 82), Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Борха, Рубен Алькарас, Вилья (Энес Унал, 54), Кеко (Эрвиас, 64), Оскар Плано, ГвардьолаПредупреждения: Кучо, 37. Инсуа Бланко, 63. Галан, 69. Пулидо, 82. Мусто, 83. Ануар, 85. Мойсес Гомес, 85. Калеро, 88
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