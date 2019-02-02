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    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» сыграет с «Алавесом»

    Подробности матчей 22-го тура испанской Примеры

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    С 1 по 4 февраля в чемпионате Испании проходят матчи 22-го тура
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    «Уэска» — «Вальядолид» 4:0

    В матче 22-го тура испанской Примеры «Уэска» одержала крупную домашнюю победу над «Вальядолидом» — 4:0.

    Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Уэски» Энрик Гальего. На 50-й минуте защитник Хорхе Пулидо удвоил преимущество хозяев.

    На 53-й минуте полузащитник «Уэски» Мойес Гомес сделал счет крупным. Победную точку поставил аргентинский форвард Луис Авила на 77-й минуте.

    «Уэска» набрала 15 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (25) располагается на 13-м месте в таблице Примеры.

    Примера. 22-й тур
    «Уэска» — «Вальядолид» — 4:0 (1:0)
    Голы: Гальего, 19 (1:0). Пулидо, 50 (2:0). Мойсес Гомес, 53 (3:0). Авила, 77 (4:0)«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера (Мусто, 72), Ривера, Кучо (Авила, 77), Гальего (Феррейро, 89), Галан«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас (Ануар, 82), Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Борха, Рубен Алькарас, Вилья (Энес Унал, 54), Кеко (Эрвиас, 64), Оскар Плано, ГвардьолаПредупреждения: Кучо, 37. Инсуа Бланко, 63. Галан, 69. Пулидо, 82. Мусто, 83. Ануар, 85. Мойсес Гомес, 85. Калеро, 88

    «Леванте» — «Хетафе» 0:0

    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.

    Хозяева поля набрали 32 очка и расположились на 5-й строчке в турнирной таблице, гости с 27 баллами занимают 10-е место.

    Примера. 22-й тур
    «Леванте» — «Хетафе» — 0:0
    «Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Кабако, Рочина (Вукчевич, 80), Кампанья, Барди (Майораль, 71), Рохер (Двамена, 78), Хасон, Моралес«Хетафе»: Сория, Суарес, Микель, Фулькье, Оливера, Фламини, Сайс (Дуро, 85), Максимович, Арамбарри, Анхель (Антунеш, 70), Хайме Мата (Хорхе Молина, 62)Предупреждения: Рочина, 20. Кампанья, 21. Фламини, 22. Микель, 31. Фулькье, 34. Кабако, 56. Хасон, 90+4

    «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Б 2:1

    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

    Голами в составе бело-голубых отметились нападающие Микель Оярсабаль и Виллиан Жозе.

    В концовке встречи мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия.

    «Реал Сосьедад» набрал 30 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Атлетик» с 26 баллами располагается на 12-й строчке.

    Примера. 22-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 2:1 (2:0)
    Голы: Оярсабаль, 16 (1:0). Виллиан Жозе, 45 (2:0). Рауль Гарсия, 82 (2:1)Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 82 (вратарь)«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Льоренте, Сальдуа, Эрнандез, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 76), Мерино, Виллиан Жозе (Морено, 88), Янузай (Рамирес, 82), Оярсабаль«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе (Рауль Гарсия, 46), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Гурусета, 70), Ибаи Гомес, Иньяки Уильямс, Кордоба (Эчеварриа, 46)Предупреждения: Капа, 55. Навас, 81

    «Барселона» — «Валенсия» 2:2

    В матче 22-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией» — 2:2.

    Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. Родриго протащил мяч по центру, дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Кевину Гамейро, который выскочил на ворота и пробил мимо тер Штегена.

    На 31-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Черышев рванул по левому флангу и выполнил кросс в штрафную, где Серхи Роберто прихватил Васса. Дани Парехо с «точки» мощно пробил в верхний угол — без шансов для тер Штегена.

    На 38-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Валенсии»: Латорре не успел к мячу и ударил по ногам Семеду. Лионель Месси подошёл к мячу и уверенно пробил низом, а Нето дёрнулся в противоположную сторону.

    Счет сравнялся на 64-й минуте. Видаль выиграл борьбу перед штрафной и сделал скидку на Месси, который качнул соперника и нанёс роскошный обводящий удар в самый угол ворот.

    Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч. В самом начале встречи он мог забить гол, но попал в штангу.

    «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками. «Валенсия» идет на седьмом месте — 30 очков.

    Примера. 22-й тур
    «Барселона» — «Валенсия» — 2:2 (1:2)
    Голы: Гамейро, 24 (0:1). Парехо, 32 — с пенальти (0:2). Месси, 39 — с пенальти (1:2). Месси, 64 (2:2)«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Жорди Альба, 46), Пике, Фермален, Сержи Роберто, Аленья (Артур, 66), Ракитич, Видаль, Месси, Суарес, Коутинью (Малком, 84)«Валенсия»: Нету, Пиччини, Гарай, Габриэл Паулиста, Лато, Васс, Парехо, Кокелен (Солер, 72), Черышев, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79)Предупреждения: Сержи Роберто, 31. Ракитич, 45+2. Жорди Альба, 90+1

    «Сельта» — «Севилья»

    2 февраля, 22:45 мск

    «Вильярреал» — «Эспаньол»

    3 февраля, 14:00 мск

    «Бетис» — «Атлетико» М

    3 февраля, 18:15 мск

    «Эйбар» — «Жирона»

    3 февраля, 20:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Алавес»

    3 февраля, 22:45 мск

    «Райо Вальекано» — «Леганес»

    4 февраля, 23:00 мск

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