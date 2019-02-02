Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» сыграет с «Алавесом»

«Уэска» — «Вальядолид» 4:0
В матче 22-го тура испанской Примеры «Уэска» одержала крупную домашнюю победу над «Вальядолидом» — 4:0.
Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Уэски» Энрик Гальего. На 50-й минуте защитник Хорхе Пулидо удвоил преимущество хозяев.
На 53-й минуте полузащитник «Уэски» Мойес Гомес сделал счет крупным. Победную точку поставил аргентинский форвард Луис Авила на 77-й минуте.
«Уэска» набрала 15 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (25) располагается на 13-м месте в таблице Примеры.
«Леванте» — «Хетафе» 0:0
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.
Хозяева поля набрали 32 очка и расположились на 5-й строчке в турнирной таблице, гости с 27 баллами занимают 10-е место.
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» Б 2:1
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.
Голами в составе бело-голубых отметились нападающие Микель Оярсабаль и Виллиан Жозе.
В концовке встречи мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия.
«Реал Сосьедад» набрал 30 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Атлетик» с 26 баллами располагается на 12-й строчке.
«Барселона» — «Валенсия» 2:2
В матче 22-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией» — 2:2.
Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. Родриго протащил мяч по центру, дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Кевину Гамейро, который выскочил на ворота и пробил мимо тер Штегена.
На 31-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Черышев рванул по левому флангу и выполнил кросс в штрафную, где Серхи Роберто прихватил Васса. Дани Парехо с «точки» мощно пробил в верхний угол — без шансов для тер Штегена.
На 38-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Валенсии»: Латорре не успел к мячу и ударил по ногам Семеду. Лионель Месси подошёл к мячу и уверенно пробил низом, а Нето дёрнулся в противоположную сторону.
Счет сравнялся на 64-й минуте. Видаль выиграл борьбу перед штрафной и сделал скидку на Месси, который качнул соперника и нанёс роскошный обводящий удар в самый угол ворот.
Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч. В самом начале встречи он мог забить гол, но попал в штангу.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками. «Валенсия» идет на седьмом месте — 30 очков.
«Сельта» — «Севилья»
2 февраля, 22:45 мск
«Вильярреал» — «Эспаньол»
3 февраля, 14:00 мск
«Бетис» — «Атлетико» М
3 февраля, 18:15 мск
«Эйбар» — «Жирона»
3 февраля, 20:30 мск
«Реал Мадрид» — «Алавес»
3 февраля, 22:45 мск