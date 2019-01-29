Федун: Увидел игру «Спартака», о которой всегда мечтал

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал мнение о победе над «Локомотивом» (4:0) в матче товарищеского турнира.

«Счет не волнует, важно, что есть две вещи: игра, которую я всегда хотел видеть с комбинациями и забеганиями, и молодые ребята, выходящие на замену, стараются конкурировать.

Любая победа приятна, даже когда ты играешь во дворе, тем более что тут такие достойные соперники.

При мне один раз выигрывали турнир на сборах давно в Марбелье. Но там был совсем другой состав участников, а здесь достойные команды.

Эта победа ни о чем не говорит, только о том, что наша команда в данный момент играет нормально.

Что приятно, видно, что команда играет, не мучается, а побеждает за счет игры, комбинаций», — приводит слова Федуна «Р-Спорт». 0