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    Ассист Ансальди помог «Торино» обыграть «Интер»

    Футбол Италии Серия A Интер Торино Календарь Серии А
    В матче 21-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Интер».

    «Торино» прервал серию «Интера» без поражений
    «Торино» прервал серию «Интера» без поражений
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    Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    В составе победителей единственный мяч на свой счет записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Ансальди.

    Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без поражений в Серии А.

    «Интер» (40 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (30) — на десятой строчке. 0

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