Ассист Ансальди помог «Торино» обыграть «Интер»

В матче 21-го тура чемпионата Италиипринимал

Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на свой счет записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Ансальди.

Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без поражений в Серии А.

«Интер» (40 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (30) — на десятой строчке. 0