Ассист Ансальди помог «Торино» обыграть «Интер»

«Торино» прервал серию «Интера» без поражений
LiveSport.Ru
Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
В составе победителей единственный мяч на свой счет записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Ансальди.
Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без поражений в Серии А.
«Интер» (40 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (30) — на десятой строчке. 0