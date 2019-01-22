Роналду оштрафовали и дали условный срок

Нападающийпризнал наказание о 23-месячном условном сроке и штрафе в размере 18,8 миллиона евро, сообщает Football Italia.

Криштиану Роналду aljazeera.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Португальцу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 годы. В это время Роналду выступал за мадридский «Реал». Общий ущерб государству составил за этот период 14,7 миллиона евро.

Зачастую, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Сегодня, 22 января, португалец прибыл в суд для вынесения решения по делу о неуплате налогов. Приговор будет вынесен в ближайшее время. 0