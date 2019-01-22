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    Роналду оштрафовали и дали условный срок

    Ювентус Между тем Скандалы Происшествия Реал Мадрид
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал наказание о 23-месячном условном сроке и штрафе в размере 18,8 миллиона евро, сообщает Football Italia.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Португальцу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 годы. В это время Роналду выступал за мадридский «Реал». Общий ущерб государству составил за этот период 14,7 миллиона евро.

    Зачастую, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

    Сегодня, 22 января, португалец прибыл в суд для вынесения решения по делу о неуплате налогов. Приговор будет вынесен в ближайшее время. 0

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