Роналду оштрафовали и дали условный срок

Криштиану Роналду
aljazeera.com
Португальцу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 годы. В это время Роналду выступал за мадридский «Реал». Общий ущерб государству составил за этот период 14,7 миллиона евро.
Зачастую, приговоры до двух лет заключения в Испании отбываются условно, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Сегодня, 22 января, португалец прибыл в суд для вынесения решения по делу о неуплате налогов. Приговор будет вынесен в ближайшее время. 0