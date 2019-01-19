«Енисей» пополнил состав защитником

«Енисей» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником

Соглашение красноярского клуба с 26-летним футболистом рассчитано на полтора года.

Тихий — воспитанник владивостокской школы «Луча-Энергии». До 2010 года выступал за юниорский состав, затем перебрался в дубль. В сезоне 2011/2012 дебютировал в составе основной команды в рамках ФНЛ.

Сезон 2012/13 защитник начал в «Луче», но в период зимней паузы перебрался во владикавказскую «Аланию». В начале 2014 года покинул клуб на правах свободного агента. Следующие три сезона Тихий провел в воронежском «Факеле». После этого вернулся в «Луч», а в 2018 году оказался в «Томи». 0