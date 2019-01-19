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    Примера. «Хетафе» разгромил «Алавес», «Реал» примет «Севилью»

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    «Хетафе» — «Алавес» — 4:0

    В стартовом матче 20-го тура «Хетафе» принимал «Алавес» и одержал разгромную победу.

    Хозяева поля выиграли со счетом 4:0.

    Дублями у «Хетафе» отличились Джейми Мата, который первый мяч провел с пенальти, и Хорхе Молина.

    «Хетафе» набрал 31 очко и располагается на шестом месте в Ла Лиге. У «Алавеса» — 32 очка и пятая строчка.

    Примера. 20-й тур
    «Хетафе» — «Алавес» — 4:0 (1:0)
    Голы: Хайме Мата, 33 — с пенальти (1:0). Хорхе Молина, 46 (2:0). Хорхе Молина, 55 (3:0). Хайме Мата, 88 (4:0)«Хетафе»: Сория, Антунеш (Дуро, 81), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Сайс, 86), Кристофоро, Максимович, Хорхе Молина (Анхель, 76), Хайме Мата«Алавес»: Пачеко, Ксимо Наварро, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия (Вакасо, 65), Борха Бастон, Кальери (Гвидетти, 73), Бурги, Собрино (Твумаси, 73)Предупреждения: Ксимо Наварро, 40. Томас Пина, 62. Дуарте, 77. Вакасо, 78

    «Реал» — «Севилья»

    19 января, 18:15 мск

    «Уэска» — «Атлетико»

    19 января, 20:30 мск

    «Сельта» — «Валенсия»

    19 января, 22:45 мск

    «Бетис» — «Жирона»

    20 января, 14:00 мск

    «Вильярреал» — «Атлетик»

    20 января, 18:15 мск

    «Леванте» — «Вальядолид»

    20 января, 20:30 мск

    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»

    20 января, 20:30 мск

    «Барселона» — «Леганес»

    20 января, 22:45 мск

    «Эйбар» — «Эспаньол»

    21 января, 23:00 мск

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