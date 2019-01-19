Примера. «Хетафе» разгромил «Алавес», «Реал» примет «Севилью»

Обзор всех матчей 20-го тура чемпионата Испании 18-21 января

«Хетафе» — «Алавес» — 4:0

В стартовом матче 20-го тура «Хетафе» принимал «Алавес» и одержал разгромную победу.

Хозяева поля выиграли со счетом 4:0.

Дублями у «Хетафе» отличились Джейми Мата, который первый мяч провел с пенальти, и Хорхе Молина.

«Хетафе» набрал 31 очко и располагается на шестом месте в Ла Лиге. У «Алавеса» — 32 очка и пятая строчка.

Примера. 20-й тур «Хетафе» — «Алавес» — 4:0 (1:0) Голы: Хайме Мата, 33 — с пенальти (1:0). Хорхе Молина, 46 (2:0). Хорхе Молина, 55 (3:0). Хайме Мата, 88 (4:0)«Хетафе»: Сория, Антунеш (Дуро, 81), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Сайс, 86), Кристофоро, Максимович, Хорхе Молина (Анхель, 76), Хайме Мата«Алавес»: Пачеко, Ксимо Наварро, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия (Вакасо, 65), Борха Бастон, Кальери (Гвидетти, 73), Бурги, Собрино (Твумаси, 73)Предупреждения: Ксимо Наварро, 40. Томас Пина, 62. Дуарте, 77. Вакасо, 78

«Реал» — «Севилья»

19 января, 18:15 мск

«Уэска» — «Атлетико»

19 января, 20:30 мск

«Сельта» — «Валенсия»

19 января, 22:45 мск

«Бетис» — «Жирона»

20 января, 14:00 мск

«Вильярреал» — «Атлетик»

20 января, 18:15 мск

«Леванте» — «Вальядолид»

20 января, 20:30 мск

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»

20 января, 20:30 мск

«Барселона» — «Леганес»

20 января, 22:45 мск

«Эйбар» — «Эспаньол»

21 января, 23:00 мск