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    Экс-форвард «Зенита» покинул португальскую «Академику»

    Трансферы Зенит Амкар Футбол России Португалия
    Бывший нападающий «Зенита» и «Амкара» Алексей Гасилин покинул португальскую «Академику»​.

    Алексей Гасилин
    Алексей Гасилин
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    «Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и команду менеджеров! Все мне очень помогли и были очень дружелюбны! Я чувствовал себя очень хорошо и считал команду своей второй семьёй. Я был счастлив играть и бороться за победы команды. Но это футбольная жизнь, и мы должны сказать друг другу "до свидания". Желаю всем добра!» — написал Гасилин в Instagram.

    Как сообщает «Спорт день за днем», Гасилин может перейти в один из клубов Олимп-ФНЛ, борющихся за выход в Премьер-лигу.

    Россиянин в этом сезоне провел за «Академику» девять матчей и забил один гол. 0

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