Экс-форвард «Зенита» покинул португальскую «Академику»

Бывший нападающийпокинул португальскую «Академику»​.

«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и команду менеджеров! Все мне очень помогли и были очень дружелюбны! Я чувствовал себя очень хорошо и считал команду своей второй семьёй. Я был счастлив играть и бороться за победы команды. Но это футбольная жизнь, и мы должны сказать друг другу "до свидания". Желаю всем добра!» — написал Гасилин в Instagram.

Как сообщает «Спорт день за днем», Гасилин может перейти в один из клубов Олимп-ФНЛ, борющихся за выход в Премьер-лигу.

Россиянин в этом сезоне провел за «Академику» девять матчей и забил один гол. 0