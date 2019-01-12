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    «Леганес» на своем поле минимально переиграл «Уэску»

    Примера Футбол Испании Леганес Уэска Календарь Примеры
    «Леганес» в домашнем матче обыграл «Уэску» со счетом 1:0 (0:0) в рамках 19-го тура Примеры.

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    Единственный гол в этой встрече провел марокканский форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несири, который отличился на 73-й минуте матча.

    «Леганес» набрал 22 очка и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры. «Уэска» имеет в свое активе 11 баллов и располагается на последнем, 20-м месте.

    Примера. 19-й тур
    «Леганес» — «Уэска» — 1:0 (0:0)
    Гол: Эн-Несири, 77«Леганес»: Куэльяр — Сиовас, Омеруо, Бустинса — Ньом, Перес, Весга, Силва — Оскар — Эн Незири (Ресио, 90+4), Каррильо (Брайтвейт, 64)«Уэска»: Сантамария — Мирамон, Пулидо, Инсуа, Акапо — Ривера, Мусто, Мелеро (Галар, 62) — Гомес (Лонго, 88), Кучо, Феррейро (Авила, 70)Предупреждения: Сиовас, Бустинса, Силва — Мелеро, Сантамария, Пулидо
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