«Леганес» на своем поле минимально переиграл «Уэску»

в домашнем матче обыгралсо счетом 1:0 (0:0) в рамках 19-го тура Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/cdleganes 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный гол в этой встрече провел марокканский форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несири, который отличился на 73-й минуте матча.

«Леганес» набрал 22 очка и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры. «Уэска» имеет в свое активе 11 баллов и располагается на последнем, 20-м месте.