«Леганес» на своем поле минимально переиграл «Уэску»

Фрагмент матча
twitter.com/cdleganes
Единственный гол в этой встрече провел марокканский форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несири, который отличился на 73-й минуте матча.
«Леганес» набрал 22 очка и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры. «Уэска» имеет в свое активе 11 баллов и располагается на последнем, 20-м месте.
Примера. 19-й тур
«Леганес» — «Уэска» — 1:0 (0:0)
Гол: Эн-Несири, 77«Леганес»: Куэльяр — Сиовас, Омеруо, Бустинса — Ньом, Перес, Весга, Силва — Оскар — Эн Незири (Ресио, 90+4), Каррильо (Брайтвейт, 64)«Уэска»: Сантамария — Мирамон, Пулидо, Инсуа, Акапо — Ривера, Мусто, Мелеро (Галар, 62) — Гомес (Лонго, 88), Кучо, Феррейро (Авила, 70)Предупреждения: Сиовас, Бустинса, Силва — Мелеро, Сантамария, Пулидо