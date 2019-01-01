Месси — лучший игрок 2018 года по версии Marca

Лионель Месси
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Лучшим игроком прошлого года стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич занял второе место, хавбек «Атлетико» и сборной Франции — третье.
Форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поставили лишь на четвертое место.
Также в десятку попали Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Эден Азар («Челси», Бельгия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия) и Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия).
Среди россиян в рейтинг вошли полузащитник «Монако» Александр Головин (79-е место), полузащитник «Валенсии» Денис Черышев (89) и нападающий «Зенита» Артем Дзюба (97). 0