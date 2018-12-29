Денисов благодарен Геркусу за работу

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал уход с поста гендиректора московского клуба.

«Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью.

Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он "играл в нашей команде".

Под его и Юрия Павловича руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности, уважения!» — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Денисов продлил контракт с «Локомотивом». 0