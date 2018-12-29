«Локомотив» продлил контракт с капитаном команды

Капитанпродлил контракт с московским клубом до конца сезона-2019/20, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом футболист пошел на существенное понижение зарплаты ради продления контракта.

«Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с "Шальке" пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи. Я очень рад, что получилось продлить контракт с "Локомотивом", я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь. Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно — я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за "Локомотив"", — отметил Денисов.

Денисов выступает за 'Локомотив' с 2016 года. Провел за команду 90 матчей, забив три мяча.

Вместе с 'железнодорожниками' Игорь выигрывал российский чемпионат и становился обладателем Кубка страны. Хавбек также известен по выступлениям за питерский 'Зенит', махачкалинский 'Анжи' и московское 'Динамо'. 0