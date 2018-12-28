Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива»

Генеральный директор московскогообъявил об уходе из клуба.

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«Друзья! Сегодня я покидаю "Локомотив Москва". Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье.

Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали чего хотим и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики "Локомотива" ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики “Локо” грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. “Железнодорожники” вернулись в турнир сильнейших команд Европы», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Геркус стал гендиректором «Локомотива» летом 2016 года. При его руководстве московский клуб за два последних сезона стал обладателем Кубка России и чемпионом страны.

Ранее функционер был советником президента РПЛ Сергея Прядкина, а также работал в «Зените» в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а затем был заместителем по стратегическому развитию клуба. 0