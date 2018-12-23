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    Черышев: Такие матчи, как с «Уэской», дают желание побеждать

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    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказал мнение о победе над «Уэской» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    «Эта игра могла бы быть менее нервной. Мы были в состоянии закончить ее раньше.

    Наверное, после того, как забили, мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. "Уэска" начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть.

    Говоря о победе на последних минутах, надо отметить, что это выглядит очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать. Надеюсь, в следующих играх мы закрепим успех.

    В следующем году мы должны продолжать в таком же духе, но лучше и спокойнее проводить концовки матчей. Эта победа поможет нам успешно начать следующий год», — приводит слова Черышева «Матч ТВ». 0

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