Черышев: Такие матчи, как с «Уэской», дают желание побеждать

Российский полузащитник «Валенсии»высказал мнение о победе над(2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

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«Эта игра могла бы быть менее нервной. Мы были в состоянии закончить ее раньше.

Наверное, после того, как забили, мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. "Уэска" начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть.

Говоря о победе на последних минутах, надо отметить, что это выглядит очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать. Надеюсь, в следующих играх мы закрепим успех.

В следующем году мы должны продолжать в таком же духе, но лучше и спокойнее проводить концовки матчей. Эта победа поможет нам успешно начать следующий год», — приводит слова Черышева «Матч ТВ». 0