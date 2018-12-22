«Манчестер Сити» дома уступил «Кристал Пэласу»

В матче 18-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 2:3.

Фрагмент матча twitter.com/CPFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей голами отметились Джеффри Шлупп (33-я минута), Эндрос Таунсенд (35) и Лука Миливоевич (51, пенальти).

За хозяев поля мячи забили Илкай Гюндоган (27) и Кевин де Брюйне (85).

«Манчестер Сити» потерпел второе поражение в АПЛ и с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 4 очка отставая от «Ливерпуля». «Кристал Пэлас» поднялся на 14-ю строчку — 18 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут «Лестер Сити», а «орлы» в тот же день сыграют с «Кардиффом». 0