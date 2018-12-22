«Манчестер Сити» дома уступил «Кристал Пэласу»

Фрагмент матча
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В составе победителей голами отметились Джеффри Шлупп (33-я минута), Эндрос Таунсенд (35) и Лука Миливоевич (51, пенальти).
За хозяев поля мячи забили Илкай Гюндоган (27) и Кевин де Брюйне (85).
«Манчестер Сити» потерпел второе поражение в АПЛ и с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 4 очка отставая от «Ливерпуля». «Кристал Пэлас» поднялся на 14-ю строчку — 18 очков.
В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут «Лестер Сити», а «орлы» в тот же день сыграют с «Кардиффом». 0