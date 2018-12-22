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    «Челси» хочет купить форварда «Лиона»

    Трансферы Футбол Англии Челси Футбол Франции Лион
    Нападающий «Лиона» Набиль Фекир все еще может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, утверждает L'Équipe.

    Набиль Фекир
    Набиль Фекир
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    По информации издания, в услугах 25-летнего француза заинтересован лондонский «Челси». Для осуществления трансфера «синие» привлекли Пини Захави, который будет вести переговоры с футболистом и договариваться обо всех условиях.

    В летнее трансферное окно француз мог оказаться в «Ливерпуле», однако в последний момент трансфер сорвался.

    Фекир выступает в «Лионе» с 2013 года и с тех сыграл за клуб 154 матча и забил 57 голов. Нынешним летом атакующий хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Франции. 0

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