«Челси» хочет купить форварда «Лиона»

Нападающийвсе еще может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, утверждает L'Équipe.

По информации издания, в услугах 25-летнего француза заинтересован лондонский «Челси». Для осуществления трансфера «синие» привлекли Пини Захави, который будет вести переговоры с футболистом и договариваться обо всех условиях.

В летнее трансферное окно француз мог оказаться в «Ливерпуле», однако в последний момент трансфер сорвался.

Фекир выступает в «Лионе» с 2013 года и с тех сыграл за клуб 154 матча и забил 57 голов. Нынешним летом атакующий хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Франции. 0