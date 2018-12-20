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    Титов назвал тройку лучших игроков первой половины сезона РПЛ

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    Тренер «Енисея» Егор Титов назвал тройку лучших футболистов по итогам первой половины сезона в Премьер-лиге.

    Егор Титов
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    «Однозначно лучший игрок года — Артем Дзюба. Артем в этом году — двигатель российского футбола. "Зенит" в концовке забуксовал, и Дзюбу сразу стало не видно. Но до этого российский форвард показывал отличную игру. В конце года он просто наелся футболом, что уже хотел поскорее увидеть пальмы и песок. Был в его шкуре. Когда играешь по 60 матчей в год, в конце пути уже ничего не хочется делать, думаешь лишь об отпуске.

    Второй — Ари. Всегда импонировала его игра. Ари — мастер с большой буквы. Но как у любого бразильца у него были проблемы с дисциплиной: хочу — играю, не хочу — не играю. Сейчас ему 33 года, видимо с возрастом пришло понимание, что надо засунуть свой эгоизм в одно место и начать играть на команду. Ари забивает и отдает. Черчесов не зря вызвал его в сборную. Мне кажется, он был достоин и попадания на чемпионат мира в России. Мы бы увидели его такого, каким видим в последние три месяца. Приятно смотреть на его игру в "Краснодаре". Открою секрет. Когда "Краснодар" забивал голы "Енисею", все результативные комбинации в исполнении краснодарцев были настолько красивы, что даже мы наслаждались действиями соперника. Комбинации, которые приводили к голам в наши ворота — были мини-шедевры. Хотелось даже поаплодировать игрокам "Краснодара". Но нас могли не понять, потому сдержались.

    Третий — Фернандес. Футболист держит высокий уровень не один год. Если бы не Дзюба, назвал бы его лучшим в сборной России на чемпионате мира. На мой взгляд, он один из лучших крайних защитников Европы, который бороздит бровку от штрафной до штрафной. ЦСКА будет сложно удержать его этой зимой, тем более команда вылетела из еврокубков. Если Фернандес уедет, то лично мне будет очень жаль», — цитирует Титова «Чемпионат». 0

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