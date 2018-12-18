ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей БобровскийНХЛ. Шат-аут Бобровского и гол Малкина
  • 09:04
    • «Нью-Йорк» проиграл «Финиксу», «Хьюстон» продлил победную серию
  • 00:14
    • «МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля
  • 00:04
    • «Спартак» усилился бразильским защитником
  • 22:43
    • Глушакова отпустили после допроса
  • 22:17
    • УЕФА определил точные даты матчей 1/16 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

    Товарищеские матчи Торпедо
    Московское «Торпедо» проведет товарищеский матч против старейшего футбольного клуба мира — английского «Шеффилда», сообщается на сайте столичной команды.

    «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
    «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Отмечается, что встреча пройдет на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве летом 2019 года и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию российского клуба. Матч «Торпедо» — «Шеффилд» станет дебютным для английской команды в рамках предсезонного турне по России.

    Английский «Шеффилд» был основан 24 октября 1857 года двумя игроками в крикет — Натаниэлом Крезвиком и Уильямом Престом, которые придумали свод правил и создали футбольную команду в рамках крикетного клуба. Через шесть лет, в 1863 году, «Шеффилд» вступил в футбольную ассоциацию, а в конце XIX века стал принимать участие в профессиональных соревнованиях.

    Ныне футбольный клуб «Шеффилд» выступает в восьмом по значимости дивизионе чемпионата Англии. На эмблеме клуба красуется надпись «Первый футбольный клуб в мире».

    «Торпедо», трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны (шесть раз в СССР, один раз — в России), в настоящее время выступает в зоне «Центр» в первенстве ПФЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита»
  • Вчера в 21:09
    •
  • Прогноз
  • «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд
  • 4.00
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эсперанс» и «Гвадалахара» определят меньшего неудачника
  • «Эсперанс» — «Гвадалахара». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ривер Плейт» не пустит в финал хозяев Клубного чемпионата ФИФА
  • «Ривер Плейт» — «Аль-Айн». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Салават Юлаев» обыграет «Сочи» на выезде
  • «Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» проиграл впервые за 22 матча Футбол «Плановое» поражение «Арсенала» от нового «Саутгемптона»Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Арсенал» Вчера в 19:210
  • 08:04
    • «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
  • 15:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 14:01
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
    Жозе Моуринью Футбол Яма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасениюПоражение от «Ливерпуля» оставило «Манчестер Юнайтед» в печальном положении, а многие эксперты и бывшие футболисты раскритиковали команду Вчера в 15:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. КХЛ и матч «Лацио» в Бергамо
  • 4.17
    •
  • 09:30
    • «Ювентус» в январе хочет арендовать хавбека «МЮ»
  • 09:18
    • Месси установил новый рекорд «Барселоны»
  • 00:51
    • «Алавес» и «Атлетик» победителя не определили
    «Реал» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 00:540
  • 21:25
    • Дубль Михеева принес «Ак Барсу» победу над «Автомобилистом»
  • 21:00
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 19:45
    • Геркус уйдет с поста гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие