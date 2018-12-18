«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

проведет товарищеский матч против старейшего футбольного клуба мира — английского сообщается на сайте столичной команды.

Отмечается, что встреча пройдет на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве летом 2019 года и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию российского клуба. Матч «Торпедо» — «Шеффилд» станет дебютным для английской команды в рамках предсезонного турне по России.

Английский «Шеффилд» был основан 24 октября 1857 года двумя игроками в крикет — Натаниэлом Крезвиком и Уильямом Престом, которые придумали свод правил и создали футбольную команду в рамках крикетного клуба. Через шесть лет, в 1863 году, «Шеффилд» вступил в футбольную ассоциацию, а в конце XIX века стал принимать участие в профессиональных соревнованиях.

Ныне футбольный клуб «Шеффилд» выступает в восьмом по значимости дивизионе чемпионата Англии. На эмблеме клуба красуется надпись «Первый футбольный клуб в мире».

«Торпедо», трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны (шесть раз в СССР, один раз — в России), в настоящее время выступает в зоне «Центр» в первенстве ПФЛ. 0