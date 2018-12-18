Митрович — игрок года в Сербии

Лучшим игроком Сербии 2018 года признан форвард «Фулхэма» и сборной страны

Александар Митрович deskgram.net 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Это одна из самых крупных наград в моей карьере. Все старания, работа и дисциплина, которые я вкладывал в свое развитие, наконец-то дали плоды. Здорово, когда тебя ценят в стране, где ты играешь, но нет ничего более прекрасного, когда ценят дома», — приводит слова форварда официальный сайт Футбольного союза Сербии.

В нынешнем сезоне Митрович провел за «Фулхэм» 17 матчей в АПЛ и забил 7 мячей. Также он забил шесть мячей за сборную в Лиге наций.

Лучшим тренером страны был признан Владан Милоевич, возглавляющий «Црвену Звезду». Под его руководством команда стала чемпионом Сербии и пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов. 0