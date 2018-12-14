Черышев готов поиграть в России в будущем

Денис Черышев
valenciacf.com
«Варианты в России были, но пока у меня есть силы попробовать себя в сильном чемпионате. Хочу здесь задержаться, но потом не против поиграть в России», — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Надо сконцентрироваться на нынешнем сезоне. В "Валенсии" классная команда, классный стадион. Нужно, чтобы "Валенсия" добилась высот. А там что тренер решит, что клуб решит. Не от меня все зависит», — отметил полузащитник.
Напомним, по ходу своей карьеры Черышев выступал только за испанские клубы. 0