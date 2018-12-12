Спаллетти: «Интер» разочарован вылетом из Лиги чемпионов

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды в матче шестого тура Лиги чемпионов с голландским(1:1).

«Мы начали нервничать и не смогли играть с нужным хладнокровием, что привело к тактической неразберихе. Нужно было действовать более сбалансированно, но вместо этого у нас был переполох.

Когда в игре появляется напряжение, матч превращается в качели. У нас были опасные моменты, но мы были настроены совершенно не так, как требовала ситуация. "Интер" должен был контролировать игру, но в итоге пропустил и стал действовать слишком нервно. Мы разочарованы, как и любая команда, которая вылетает из Лиги чемпионов», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Для выхода в следующую стадию турнира «Интеру» нужно было обыгрывать ПСВ. Как показал результат матча «Барселона» — «Тоттенхэм» (1:1), победа действительно вывела бы «нерадзурри» в плей-офф, однако миланцы не сумели взять три очка. И теперь итальянский клуб продолжит свои выступления уже в Лиге Европы. 0