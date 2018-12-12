«Интер» — ПСВ: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью дома св матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 1:1.

ПСВ отправил «Интер» в Лигу Европы twitter.com/psv 100% Высокие коэффициенты Играть!

Итальянцы активно начали матч, а первый момент случился на 9-й минуте, когда Асамоа навесил на ближнюю штангу, а Д'Амброзио пробил головой чуть мимо ворот.

Довольно неожиданно гости открыли счет на 13-й минуте. Бергвейн на фланге отобрал мяч у Асамоа, справа прошел вперед и перевел мяч на Ирвинга Лосано, которому с линии вратарской площади никто не помешал точно пробить.

«Интер» не использовал самый реальный шанс сравнять счет на 22-й минуте, когда Политано навесил с фланга точно на голову Икарди, но аргентинец пробил выше перекладины.

Сразу после перерыва мог забивать Мауро Икарди, но его удар Зут сумел отразить. Аргентинец все-таки сказал свое слово на 74-й минуте, когда Политано навесил к дальней штанге, а аргентинец переиграл голкипера. В параллельном поединке «Тоттенхэм» сумел сравнять счет против «Барселоны», из-за чего от миланцев требовалась победа.

Перед финальным свистком Перишич навесил с фланга, а Мартинес из убойной позиции ударом головой отправил мяч выше ворот.

«Интер» с «Тоттенхэмом» набрали по восемь очков в группе B, но итальянцы уступили английской команде по дополнительным показателям. Лондонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Миланцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.