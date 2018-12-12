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    «Интер» не сумел обыграть ПСВ и покинул Лигу чемпионов

    «Интер» — ПСВ: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Интер ПСВ Календарь Лиги чемпионов
    «Интер» сыграл вничью дома с ПСВ в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 1:1.

    ПСВ отправил «Интер» в Лигу Европы
    ПСВ отправил «Интер» в Лигу Европы
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    Итальянцы активно начали матч, а первый момент случился на 9-й минуте, когда Асамоа навесил на ближнюю штангу, а Д'Амброзио пробил головой чуть мимо ворот.

    Довольно неожиданно гости открыли счет на 13-й минуте. Бергвейн на фланге отобрал мяч у Асамоа, справа прошел вперед и перевел мяч на Ирвинга Лосано, которому с линии вратарской площади никто не помешал точно пробить.

    «Интер» не использовал самый реальный шанс сравнять счет на 22-й минуте, когда Политано навесил с фланга точно на голову Икарди, но аргентинец пробил выше перекладины.

    Сразу после перерыва мог забивать Мауро Икарди, но его удар Зут сумел отразить. Аргентинец все-таки сказал свое слово на 74-й минуте, когда Политано навесил к дальней штанге, а аргентинец переиграл голкипера. В параллельном поединке «Тоттенхэм» сумел сравнять счет против «Барселоны», из-за чего от миланцев требовалась победа.

    Перед финальным свистком Перишич навесил с фланга, а Мартинес из убойной позиции ударом головой отправил мяч выше ворот.

    «Интер» с «Тоттенхэмом» набрали по восемь очков в группе B, но итальянцы уступили английской команде по дополнительным показателям. Лондонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Миланцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа B
    «Интер» — ПСВ — 1:1 (0:1)
    Голы: Лосано, 13 (0:1). Икарди, 73 (1:1)«Интер»: Ханданович, Асамоа (Мартинес, 69), де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Брозович, Кандрева (Бальде, 56), Перишич, Икарди, Политано (Врсалько, 83)ПСВ: Зут, Фиргефер, Сэйнсбери, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Гутьеррес (Садилек, 65), Росарио, де Йонг, Бергвайн (Мален, 71), Лосано (Перейро, 90+5)Предупреждения: Брозович, 44. Зут, 52. Политано, 71. Бергвайн, 71. Садилек, 86. Дюмфрис, 90+1. Шкриньяр, 90+5
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