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    «Атлетико» не сумел обыграть «Брюгге»

    «Брюгге» — «Атлетико»: счет матча 0:0

    Лига чемпионов Атлетико Брюгге Календарь Лиги чемпионов
    Бельгийский «Брюгге» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:0.

    Команды так и не смогли открыть счет
    Команды так и не смогли открыть счет
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    Бельгийцы с первых минут пытались контролировать мяч, но испанцы быстро завладели мячом, хоть и не спешили рисковать и идти вперед. Несколько раз издали пробивал ТомасХорват однажды спас хозяев от гола.

    На 27-й минуте мог забивать Гризманн, однако голкипер вытащил мяч из-под перекладины. Под занавес тайма Годин пробивал головой после подачи в штрафную — мяч прошел выше ворот.

    В втором тайме команды имели по несколько моментов, однако реализовать их не сумели.

    Испанская команда со второго места вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а бельгийская — с 3-го в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа A
    «Брюгге» — «Атлетико» — 0:0
    «Брюгге»: Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Ванакен (Ритс, 90+1), Накамба, Амрабат, Уэсли, Опенда (Схрейверс, 74), Нгонге (Перес, 69)«Атлетико»: Облак, Годин, Ариас, Монтеро, Коке, Сауль, Партей (Калинич, 69), Эрнандес, Гризманн, Лемар (Витоло, 61), Мартинш (Корреа, 60)Предупреждения: Монтеро, 20. Сауль, 48. Денсвил, 56. Годин, 57. Амрабат, 76
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