«Брюгге» — «Атлетико»: счет матча 0:0

Бельгийскийдома сыграл вничью св матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:0.

Команды так и не смогли открыть счет twitter.com/atleti 100% Высокие коэффициенты Играть!

Бельгийцы с первых минут пытались контролировать мяч, но испанцы быстро завладели мячом, хоть и не спешили рисковать и идти вперед. Несколько раз издали пробивал Томас — Хорват однажды спас хозяев от гола.

На 27-й минуте мог забивать Гризманн, однако голкипер вытащил мяч из-под перекладины. Под занавес тайма Годин пробивал головой после подачи в штрафную — мяч прошел выше ворот.

В втором тайме команды имели по несколько моментов, однако реализовать их не сумели.

Испанская команда со второго места вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а бельгийская — с 3-го в плей-офф Лиги Европы.