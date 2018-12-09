Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит уже на 8-й минуте матча. Одриосола здорово навесил с фланга в центр штрафной «Уэски», откуда Гарет Бэйл в касание поразил ворота хозяев.
«Реал» набрал 26 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Уэска», имея в активе семь баллов, занимает 20-е место.
В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Райо Вальекано», а «Уэска» дома примет «Вильярреал».
Примера. 15-й тур
«Уэска» — «Реал» — 0:1 (0:1)
Гол: Бэйл, 8«Уэска»: Йованович, Мирамон, Инсуа Бланко, Эчейта, Пулидо, Ривера, Хуан Агилера (Мелеро, 19), Мойсес Гомес, Феррейро (Сердар Гюрлер, 76), Авила (Лонго, 84), Кучо«Реал»: Куртуа, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Карвахаль, Модрич (Иско, 66), Льоренте, Себальос (Вальверде, 58), Васкес, Бензема, Бэйл (Асенсио, 76)Предупреждения: Карвахаль, 26. Себальос, 39. Эчейта, 42. Инсуа Бланко, 80