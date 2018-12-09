Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»

Мадридскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 15-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч был забит уже на 8-й минуте матча. Одриосола здорово навесил с фланга в центр штрафной «Уэски», откуда Гарет Бэйл в касание поразил ворота хозяев.

«Реал» набрал 26 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Уэска», имея в активе семь баллов, занимает 20-е место.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Райо Вальекано», а «Уэска» дома примет «Вильярреал».