«Бетис» прошел в 1/8 финала Кубка Испании

«Бетис» — «Расинг»
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Встреча завершилась со счетом 4:0.
На 32-й минуте форвард «Расинга» Жон Перес отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме у «Бетиса» забивали Антонио Санабрия, который реализовал пенальти, Серхио Леон и Джованни Ло Чельсо.
В первом матче «Бетис» выиграл со счетом 1:0.
Ранее в 1/8 финала Кубка Испании вышли «Барселона», «Реал», «Атлетико» «Валенсия», «Леганес», «Вальядолид», «Жирона», «Хетафе», «Леванте», «Спортинг Хихон», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Эспаньол» и «Атлетик». 0