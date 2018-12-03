Экс-наставник «МЮ» может возглавить «Саутгемптон»

Бывший главный тренерможет возглавить, сообщает Sky Sports.

Специалист заявил, что хочет вновь начать работать в АПЛ, однако руководство «святых» пока не выходило с ним на связь.

Напомним, что последним клубом Мойеса стал «Вест Хэм», в котором он не отработал и года.

Сегодня стало известно, что Марк Хьюз покинул пост наставника «Саутгемптона». Вместе с ним команду покинули его ассистенты.

Клуб из Саутгемптона после 14 туров находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе девять очков. 0