Дзюба рад попаданию в одну группу с Сан-Марино

Нападающий сборной Россиипрокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

«Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.

Бельгия — жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией.

Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой», — приводит слова Дзюбы официальный Twitter национальной команды. 0