«Барселона» переиграла «Вильярреал» на «Камп Ноу»

В матче 14-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче открыли хозяева — на 36-й минуте Дембеле от правого края выполнил подачу к линии вратарской, Жерар Пике выпрыгнул выше всех и пробил по мячу с отскоком от газона — Асенхо не выручил.

А на 87-й минуте пас Месси отрезал оборону гостей, Карлос Аленья вышел на ворота и перекинул вратаря, вышедшего ему навстречу.

«Барселона» с 28 очками вышла в лидеры примеры, а «Вильярреал» расположился на 17-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре каталонцы 8 декабря на выезде сыграют с «Эспаньолом», а «желтая субмарина» в тот же день примет «Сельту».