«Барселона» переиграла «Вильярреал» на «Камп Ноу»

Фрагмент матча
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Счет в матче открыли хозяева — на 36-й минуте Дембеле от правого края выполнил подачу к линии вратарской, Жерар Пике выпрыгнул выше всех и пробил по мячу с отскоком от газона — Асенхо не выручил.
А на 87-й минуте пас Месси отрезал оборону гостей, Карлос Аленья вышел на ворота и перекинул вратаря, вышедшего ему навстречу.
«Барселона» с 28 очками вышла в лидеры примеры, а «Вильярреал» расположился на 17-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре каталонцы 8 декабря на выезде сыграют с «Эспаньолом», а «желтая субмарина» в тот же день примет «Сельту».
Примера. 14-й тур
«Барселона» — «Вильярреал» — 2:0 (1:0)
Голы: Пике, 36 (1:0). Аленья, 87 (2:0)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль (Аленья, 70), Дембеле, Месси, Коутинью (Малком, 80)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Педраса, Чиквуэзе, Тригерос (Бакка, 67), Касерес, Пабло Форнальс, Касорла (Раба, 88), Морено (Токо-Экамби, 79)Предупреждения: Виктор Руис, 11. Лангле, 18. Альваро Гонсалес, 26. Жорди Альба, 69. Пабло Форнальс, 90. Педраса, 90+1